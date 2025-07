Pokłócił się z pracownikami cukierni. Wrócił z kanistrem spalić lokal. Szokujący powód

W Michałowicach pod Warszawą doszło do mrożącego krew w żyłach incydentu. 46-letni mężczyzna, po kłótni z personelem jednego z lokali, rozlał benzynę przed wejściem do budynku. Tylko błyskawiczna reakcja właściciela i interwencja policji zapobiegły tragedii. Co dokładnie się wydarzyło i dlaczego 46-latek zdecydował się na taki krok?