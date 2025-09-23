„Pół żartem…” w Teatrze Capitol. Premiera spektaklu już w nadchodzący piątek

Już w ten piątek możesz przenieść się wraz z bohaterami najnowszej sztuki „Pół żartem…” na wieś i spędzić z nimi niezapomniany weekend w domu porośniętym bujną roślinnością. Jeśli zdecydujesz się na sentymentalną podróż z Olafem Lubaszenką, Anną-Marią Sieklucką, Michaliną Sosną, Robertem Janowskim, Krzysztofem Wieszczkiem, Polą Gonciarz i innymi gwiazdami, na pewno nie będziesz się nudzić!

Wiejska sielanka? Niekoniecznie!

Każda rodzina ma swoje sekrety. Nierzadko wychodzą one na jaw dopiero w dorosłości. Przyjdź do Teatru Capitol w Warszawie i sprawdź, co skrywają bohaterowie najnowszej komedii. Powrót dorosłych już dzieci do rodzinnego domu może sporo namieszać w ich życiu! Czeka tam na nich dziki sad pełen jabłek, wysłużony basen i… ujawnienie rodzinnych sekretów! Każda z postaci jest wyjątkowa i ma swoje dziwactwa, z których największym jest miłość. Powrót do przeszłości może wywrócić teraźniejszość do góry nogami! A wyobraźnia może się okazać jedynym ratunkiem.

Nietuzinkowi bohaterowie

Głowa rodziny, Harry, każdego dnia ucina sobie pogawędki z Marilyn Monroe, choć bardzo prawdopodobne, że nikt poza nim jej nie widzi. Jest ojcem Scotta, wiecznego dziecka, w dodatku bardzo niezdarnego i córki – Amy, kobiety z temperamentem! Jest też Max, ma duszę filozofa, ale i arachnofobię (lęk przed pająkami). „Pół żartem…” to komedia obyczajowa, w której rzeczywistość miesza się z fantazją. Pokazuje życie rodzinne, w którym nie brakuje sporów, docinków i pytań. Pojawienie się ikony, ducha albo fantazji – Marilyn Monroe – wywoła spore zamieszanie!

Gwiazdorska obsada

Na scenie pojawią się:

MARILYN – Pola Gonciarz/Michalina Sosna/Beata Śliwińska

AMY – Anna-Maria Sieklucka/Justyna Jeleń

HARRY– Olaf Lubaszenko/Robert Janowski

MAX – Jasper Sołtysiewicz/Krzysztof Wieszczek/Jakub Kwaśniewicz

SCOTT – Piotr Bondyra/Kuba Dmochowski.

Wcielając się role członków rodziny, udowodnią, że nawet najtrudniejsze tematy można przegadać z uśmiechem! Chcesz dowiedzieć się więcej na temat spektaklu? Wejdź na stronę https://teatrcapitol.pl/spektakl/pol-zartem/ i zarezerwuj bilet!