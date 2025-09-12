Polacy podbiją Dubaj. Szansa na globalny sukces w świecie technologii

Dubaj – mekka technologicznych innowacji
W dniach 13-17 października w Dubai World Trade Centre odbędzie się GITEX GLOBAL, czyli najbardziej rozpoznawalne targi technologiczne na świecie. Równocześnie, od 12 do 15 października, Dubai Harbour zamieni się w arenę dla Expand North Star – globalnego wydarzenia łączącego startupy, inwestorów i sesje pitchingowe. To prawdziwy "super connector", gdzie innowacje spotykają się z kapitałem.
Połączenie obu tych lokalizacji tworzy unikatowy ekosystem, oferując łącznie ponad 40 hal wystawienniczych odwiedzanych przez ponad 200 000 przedstawicieli kadry kierowniczej. Swoje rozwiązania zaprezentują tam zarówno globalni giganci, jak i innowacyjne startupy z takich dziedzin jak:
- sztuczna inteligencja,
- cyberbezpieczeństwo,
- zrównoważone technologie,
- przyszłość mobilności.
Polska siła AI w Dubaju
Dzięki inicjatywie AI&More Community, w obu wydarzeniach weźmie udział blisko 25-osobowa grupa z Polski. To prawdziwi pasjonaci AI, przedstawiciele startupów i funduszy inwestycyjnych, którzy postanowili zjednoczyć siły, by reprezentować polski ekosystem technologiczny.
Misja: edukacja i budowanie mostów
Jak podkreśla Kamil Mazur, współzałożyciel i lider AI&More, głównym celem wyjazdu jest poszerzanie wiedzy o innowacjach technologicznych i budowanie sieci globalnych relacji biznesowych.
- Naszą misją jest edukacja i budowanie mostów między przedstawicielami biznesu i technologii. Wspólne wyjazdy po świecie wspierają edukację w zakresie AI oraz pozwalają na nawiązanie unikatowych kontaktów biznesowych o międzynarodowym zasięgu – komentuje.
AI&More Community łączy ludzi biznesu, managerów i praktyków, tworząc przestrzeń do wymiany wiedzy i wdrażania AI w firmach.
Szansa na globalny sukces
To wyjątkowa okazja dla polskiego sektora technologicznego. Uczestnicy poznają światowe trendy, zdobędą cenne kontakty i przedstawią swoje projekty zagranicznym inwestorom. Może to otworzyć drogę do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w Polsce i umożliwić ekspansję naszych firm na rynki międzynarodowe.