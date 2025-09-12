Polacy podbiją Dubaj. Szansa na globalny sukces w świecie technologii

Już wkrótce Dubaj stanie się światową stolicą technologii! Dwa gigantyczne wydarzenia – GITEX Global i Expand North Star – przyciągną innowatorów, inwestorów i technologicznych gigantów z całego świata. A wśród nich nie zabraknie silnej, polskiej reprezentacji! Grupa entuzjastów sztucznej inteligencji (AI) z AI&More Community wyrusza na podbój Dubaju, by pokazać światu, co potrafi polska myśl technologiczna.

Dubaj – mekka technologicznych innowacji

W dniach 13-17 października w Dubai World Trade Centre odbędzie się GITEX GLOBAL, czyli najbardziej rozpoznawalne targi technologiczne na świecie. Równocześnie, od 12 do 15 października, Dubai Harbour zamieni się w arenę dla Expand North Star – globalnego wydarzenia łączącego startupy, inwestorów i sesje pitchingowe. To prawdziwy "super connector", gdzie innowacje spotykają się z kapitałem.

Połączenie obu tych lokalizacji tworzy unikatowy ekosystem, oferując łącznie ponad 40 hal wystawienniczych odwiedzanych przez ponad 200 000 przedstawicieli kadry kierowniczej. Swoje rozwiązania zaprezentują tam zarówno globalni giganci, jak i innowacyjne startupy z takich dziedzin jak:

  • sztuczna inteligencja,
  • cyberbezpieczeństwo,
  • zrównoważone technologie,
  • przyszłość mobilności.

Polska siła AI w Dubaju

Dzięki inicjatywie AI&More Community, w obu wydarzeniach weźmie udział blisko 25-osobowa grupa z Polski. To prawdziwi pasjonaci AI, przedstawiciele startupów i funduszy inwestycyjnych, którzy postanowili zjednoczyć siły, by reprezentować polski ekosystem technologiczny.

Misja: edukacja i budowanie mostów

Jak podkreśla Kamil Mazur, współzałożyciel i lider AI&More, głównym celem wyjazdu jest poszerzanie wiedzy o innowacjach technologicznych i budowanie sieci globalnych relacji biznesowych.

- Naszą misją jest edukacja i budowanie mostów między przedstawicielami biznesu i technologii. Wspólne wyjazdy po świecie wspierają edukację w zakresie AI oraz pozwalają na nawiązanie unikatowych kontaktów biznesowych o międzynarodowym zasięgu – komentuje.

AI&More Community łączy ludzi biznesu, managerów i praktyków, tworząc przestrzeń do wymiany wiedzy i wdrażania AI w firmach.

Szansa na globalny sukces

To wyjątkowa okazja dla polskiego sektora technologicznego. Uczestnicy poznają światowe trendy, zdobędą cenne kontakty i przedstawią swoje projekty zagranicznym inwestorom. Może to otworzyć drogę do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w Polsce i umożliwić ekspansję naszych firm na rynki międzynarodowe.

