Polacy wyznali, ile pieniędzy potrzebują, by godnie żyć. „Kasa jest potrzebna”

Tyle chcą zarabiać Polacy. Mówią o godnym i spokojnym życiu. „Trzeba umieć się cieszyć z tego, co się ma”

Od pierwszego stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł brutto, a od pierwsze lipca będzie wynosić 4300 zł brutto. Taka sama zmiana czeka osoby, które pracują w rozliczeniu godzinowym. Od początku roku będą zarabiać minimalnie 27,70 zł brutto za godzinę pracy, a od początku wakacji – 28,10 zł brutto. Te kwoty, po odliczeniu podatków, składek, nie wyglądają już tak pięknie i cudownie. Dziennikarze portalu „wp.pl” zapytali więc Polaków o to, ile potrzebują pieniędzy na to, by godnie żyć.

− Około 10 tys. zł, żeby tak godnie żyć. Byłoby na jedzenie, na opłaty różne. Jak się ma dzieci, to na pewno z 10 tys. trzeba mieć. Kasa jest potrzebna do życia − mówi jedna osoba.

− Minimum 5 tys. zł trzeba mieć. Trzeba w końcu opłacić kredyty, ewentualnie coś wynająć, do tego oczywiście – wakacje by się przydały − dodaje drugi rozmówca.

Większość odpowiedzi mieściła się w granicy od 5 do 10 tysięcy złotych. Tylko jeden z rozmówców wybił się poza średnie wartości reszty. − Około 3,5 do 4 tys. złotych. Godziwie tego nie nazwijmy, ale trzeba umieć się cieszyć z tego, co się ma i zadowalać tym, co się ma − powiedział.

Kwoty, które padały z ust mieszkańców Białegostoku, przypominają przeciętne wynagrodzenia w przedsiębiorstwach z 2023 roku. Przypomnijmy, w zeszłym roku na pierwszym miejscu uplasowały się Katowice, gdzie przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło aż 11873,86 zł brutto. Na drugim miejscu znalazł się Gdańsk z wynagrodzeniem wynoszącym 9310,97 zł brutto, a podium zamknął Kraków – 9239,30 zł brutto. Stolica naszego kraju znalazła się dopiero na czwartym miejscu, ze średnim wynagrodzeniem wynoszącym 9057,69 zł brutto.