Zarobki w Warszawie wcale nie są najwyższe. Tyle zarabia się w polskich miastach

Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej, a gdzie najmniej? GUS przedstawił najnowsze dane. Ponad 3000 złotych brutto wynosi różnica pomiędzy najwyższą i najniższą średnią pensją w największych miastach. Różnica ta wynika z rozwoju miasta, kosztów życia, potencjału, podaży pracy i specyfiki rynku.

Jak przedstawił Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w listopadzie 2023 roku w Polsce wyniosło 7670,19 zł brutto. Gdybyśmy wzięli jednak pod uwagę przeciętne wynagrodzenie w całym 2023 roku, mówilibyśmy o kwocie 7444,39 zł. To oznacza wzrost o niemalże tysiąc złotych w porównaniu do 2022 roku.

Ciekawie prezentuje się lista miast, w których zarobki są najwyższe w Polsce. Warszawa wcale nie jest liderem rankingu! Szczegóły w naszej galerii - KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ

Zarobki w Polsce 2023

Jeżeli chodzi o dane z poszczególnych miast, sprawa wygląda o wiele ciekawiej. Jak się okazuje, stolica straciła miejsce lidera w rankingu. Co więcej, została kompletnie zepchnięta z podium. Na pierwszym miejscu uplasowały się Katowice, gdzie przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło aż 11873,86 zł brutto. Na drugim miejscu znalazł się Gdańsk z wynagrodzeniem wynoszącym 9310,97 zł brutto, a podium zamknął Kraków – 9239,30 zł brutto. Stolica naszego kraju znalazła się dopiero na czwartym miejscu, ze średnim wynagrodzeniem wynoszącym 9057,69 zł brutto.

Pomiędzy pierwszym miejscem, które okupują Katowice oraz ostatnim, na którym znalazł się Białystok, różnica wyniosła niemalże 5 tysięcy złotych! W stolicy województwa podlaskiego średnie wynagrodzenie wyniosło jedynie 6272,01 zł brutto.

Jak wyliczane jest wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw? To stosunek ogólnej sumy wynagrodzeń brutto oraz honorariów wypłaconych w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 9 osób, do przeciętnej liczby zatrudnionych osób w danym okresie.