Miliony odeszły od Kościoła. To potężny cios! Tak spadła liczba katolików w Polsce

"Siema byczku, to wy przyjechaliście do mnie po zioło?". Po tych słowach został zatrzymany

Najnowsze dane z GUS. Spadła liczba katolików w Polsce. To potężny cios dla Kościoła

W końcu po wielu miesiącach oczekiwania, 28 września Główny Urząd Statystyczny opublikował ostateczne dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku. Wszystkie informacje możecie znaleźć na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Urząd przekazał między innymi to, że jedynie 79,43 proc. ankietowanych odpowiedziało na pytanie o przynależność do wyznania religijnego, a 72,57 proc. przyznało się, że należy do któregoś z kościołów. Najwięcej, bo ponad 71 proc. osób zadeklarowało się jako katolicy.

Mimo tego, że liczba może wydawać się wysoka to warto przypomnieć, że różni się ona od tej, która pojawiła się w ostatnim wpisie przeprowadzonym w 2011 roku. To wtedy katolikami określiło się 87,58 proc. badanych. To spadek o 16 punktów procentowych, co w liczbach bezwzględnych oznacza niemal 7 mln osób mniej.

Ciekawostką może być, że w spisie z 2011 roku tylko 7,10 proc. badanych odmówiło odpowiedzi na pytanie dotyczące wyznania i przynależności do związku wyznaniowego. W spisie z 2021 roku odmówiło niemal 21 proc. badanych.