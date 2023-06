Centralna procesja Bożego Ciała. Wierni ruszyli spod bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela

– Idziemy, aby oddać cześć Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Chciejmy, żeby ta publiczna obecność Jezusa na ulicach naszego miasta była wyrazem tej prawdy, w którą wierzymy, że człowiek, który przyjmuje komunię św. staje się niejako monstrancją, która powinna zanosić Chrystusa, przez przykład swojego życia do rodziny do pracy - wszędzie tam, gdzie człowiek się realizuje jako człowiek – powiedział w trakcie mszy świętej w uroczystość Bożego Ciała kard. Kazimierz Nycz.

W procesji eucharystycznej Najświętszy Sakrament niesiony był w zabytkowej monstrancji z bazyliki Świętego Krzyża, a ochraniał go baldachim z parafii archikatedralnej. Do pierwszego ołtarza usytułowanego przy kościele akademickim św. Anny niósł ją biskup pomocniczy Piotr Jarecki. Do drugiego ołtarza - przy kościele seminaryjnym - bp Rafał Markowski, do trzeciego ołtarza przy kościele sióstr wizytek - bp Michał Janocha, zaś do czwartego ołtarza - biskup polowy Wiesław Lechowicz w asyście generałów Wojska Polskiego.

W tym roku wystrój czterech ołtarzy nawiązuje do hasła roku duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce - "Wierzę w Kościół Chrystusowy". Zaprojektowali je: prof. Przemysław Krajewski, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i dr inż. Michał Pachowski, wykładowca Politechniki Warszawskiej będący członkami komisji architektoniczno-artystycznej archidiecezji warszawskiej oraz dr Michał Kapczyński – nauczyciel akademicki, projektant, grafik i fotograf.

Zgodnie z tradycją przy każdym z czterech ołtarzy odczytywana jest Ewangelia. Przy pierwszym - fragment o ostatniej wieczerzy z Ewangelii wg św. Mateusza, przy drugim ołtarzu fragmentem dotyczącym rozmnożenia chleba Ewangelii wg. św. Marka, przy trzecim tekst opowiadający o zaproszonych na ucztę z Ewangelii wg św. Łukasza, zaś przy czwartym modlitwa arcykapłańska Jezusa z Ewangelii wg św. Jana.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywana w Polsce Bożym Ciałem, ustanowiona została dla całego Kościoła przez papieża Urbana IV w 1264 r. bullą "Transiturus". Jest to święto ruchome, w Polsce przypada w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

W naszym kraju Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy. Katolicy zobowiązani są w tym dniu do uczestnictwa w mszy świętej.