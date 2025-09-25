Policja odzyskuje skradzionego Hyundaia Tucson. Właściciel warsztatu z zarzutami

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-09-25 9:32

Policjanci z grupy operacyjnej „Kobra” odzyskali kolejny skradziony samochód i zatrzymali osobę podejrzaną o paserstwo. Tym razem wpadł w ich ręce 39-letni obywatel Ukrainy, właściciel warsztatu samochodowego. Mężczyzna kupił po okazyjnej cenie skradzionego w Niemczech Hyundaia Tucsona, który został zalegalizowany w Polsce na podstawie sfałszowanych hiszpańskich dokumentów.

"Kobra" w akcji. Odzyskany Hyundai Tucson to dopiero początek?

Operacyjni z grupy „Kobra” odwiedzili warsztat samochodowy i 39-letniego obywatela Ukrainy, który okazał się właścicielem Hyundaia Tucsona.

„Samochód był zarejestrowany i zalegalizowany na terenie Polski na podstawie hiszpańskich fałszywych dokumentów” – informuje podinsp. Joanna Węgrzyniak.

W warsztacie, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, policjanci znaleźli auto, które posiadało ślady ingerencji, między innymi na tabliczkach znamionowych. Mundurowi ustalili, że jest to kradziony samochód pochodzący z Niemiec. Właściciel warsztatu tłumaczył, że kupił auto po okazyjnej cenie. Mężczyzna został zatrzymany, a pojazd zabezpieczony.

Zarzut paserstwa dla właściciela warsztatu

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, 39-latek usłyszał zarzut paserstwa Hyundaia Tucson.

„Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe” – dodaje podinsp. Joanna Węgrzyniak.

