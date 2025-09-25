91-latek przejechany przez własny ciągnik. Jak do tego doszło?

Do zdarzenia doszło w Karolinowie, w gminie Zabrodzie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 91-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem marki Ursus podczas prac polowych zatrzymał pojazd, aby usunąć usterkę. Niestety, kiedy wysiadł z ciągnika, ten – prawdopodobnie niewłaściwie zabezpieczony – ruszył i przejechał po nim tylnym kołem. Senior z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Policja z Wyszkowa prowadzi dochodzenie w sprawie tego nieszczęśliwego wypadku. Mundurowi apelują również do rolników o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac polowych. – „Czasami chwila nieuwagi wystarczy, aby doszło do tragedii” – podkreślają policjanci.

Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa podczas prac polowych

W związku z tym tragicznym zdarzeniem policja przypomina o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas prac polowych:

Upewnij się, że maszyny są sprawne i dobrze oświetlone.Nie przewoź dzieci na przyczepach ani w kabinach nieprzystosowanych do transportu osób.Pracuj i prowadź pojazdy tylko na trzeźwo.Kierowcy! Zachowajcie bezpieczny odstęp od wolno jadących maszyn.Przestrzeganie tych zasad może uchronić przed tragedią i zapewnić bezpieczeństwo podczas wykonywania prac polowych.