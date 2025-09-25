Policja odkryła arsenał narkotyków i broni w mieszkaniu 29-latka. Grozi mu 10 lat za kratami

2025-09-25 7:05

Policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz nielegalnej broni i amunicji. W mieszkaniu zatrzymanego funkcjonariusze zabezpieczono marihuanę, amfetaminę, mefedron, grzybki halucynogenne, a także dwie jednostki broni i amunicję, na którą mężczyzna nie miał pozwolenia. Zatrzymany usłyszał już zarzuty, a za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota.

Autor: POLICJA/BEMOWO/ Materiały prasowe

Narkotyki i broń w mieszkaniu na Bemowie w Warszawie. 29-latek w rękach policji

Bemowscy kryminalni, prowadząc działania operacyjne, ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie dzielnicy Ursus mogą znajdować się narkotyki. Policjanci podejrzewali również, że mężczyzna, którego dotyczyło ich zainteresowanie, zajmuje się handlem narkotykami. Zorganizowali więc akcję i przystąpili do przeszukania mieszkania.

Podczas przeszukania, jak informuje policja, ujawniono marihuanę, amfetaminę, mefedron oraz grzybki halucynogenne. Oprócz tego, 29-latek posiadał w mieszkaniu dwie jednostki broni oraz amunicję, na którą nie miał wymaganego zezwolenia. W związku z tym, w sprawie został powołany biegły z zakresu balistyki i fizykochemii, który ma zbadać zabezpieczone przedmioty.

Zarzuty i grożąca kara. Co grozi 29-latkowi z Bemowa?

Mężczyzna usłyszał już zarzuty w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie. Jest podejrzany o posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających, handel narkotykami oraz posiadanie broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia.

Jak informuje nadkom. Marta Sulowska, mężczyzna został objęty dozorem policyjnym. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie.

Jak poinformowała dalej nadkom. Sulowska, policjanci zabezpieczyli również gotówkę w kwocie 6800 zł na poczet przyszłych kar i grzywien.

Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

