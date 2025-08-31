Funkcjonariusze z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji namierzyli mężczyznę po kilkunastu godzinach od momentu, gdy w sieci zaczęły krążyć nagrania z jego udziałem. 29-latek na TikToku sugerował, że rezygnacja z programu socjalnego może prowadzić do aktów przemocy. Groził podpaleniami, mówił: „jeszcze nie wiecie do czego są zdolni Ukraińcy, tak będzie”.

− Ludzie, konsekwencje są nieodwracalne, więc zwróćcie 800 plus, bo zapłacicie za to. Ukraińcy podpalą wasze domy − twierdził.

Policja zatrzymała go na terenie Pragi-Południe. Mężczyzna został przewieziony do Komendy Stołecznej, gdzie został przesłuchany.

– Po kilkunastu godzinach od publikacji wideo policja zatrzymała obywatela Ukrainy grożącego podpaleniami. Wszczęto dochodzenie. Mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty. Komenda Stołeczna Policji współpracuje ze Strażą Graniczną, gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację – poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Śledczy zapowiadają, że cudzoziemiec usłyszy zarzuty z art. 255 Kodeksu karnego, czyli publicznego nawoływania do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego. Jednocześnie Komenda Stołeczna Policji nawiązała współpracę z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej, gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację.

Dla kogo 800 plus? Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Świadczenie 800 plus dla dzieci cudzoziemców, w tym głównie obywateli Ukrainy, cieszy się dużym powodzeniem. Obecnie z dodatku korzysta około 224 tysiące ukraińskich dzieci. W ostatnim czasie pojawiły się jednak dyskusje na temat ograniczenia tego wsparcia wyłącznie do osób pracujących lub prowadzących własną działalność gospodarczą w Polsce.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, proponując, by świadczenia były przyznawane jedynie aktywnym zawodowo migrantom. Decyzja ta ma związek z rosnącymi kosztami dla budżetu państwa oraz dążeniem do większej sprawiedliwości społecznej.

Policyjny dron ścigał sprawców podpalenia. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.