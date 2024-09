i Autor: Pixabay

POŚCIG

Policja użyła broni! Padło kilka strzałów. 20-latek po rozboju z maczetą chciał przejechać funkcjonariusza

Na terenie powiatu białobrzeskiego policja została zmuszona do użycia broni! Uzbrojony w maczetę mężczyzna w kominiarce przy użyciu gróźb wymusił na ekspedientkach sklepu oddanie całego utargu - kilku tysięcy złotych. Jego wspólnik podczas próby ucieczki usiłował przejechać funkcjonariusza, co zmusiło go do użycia broni.