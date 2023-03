Policjanci z Otwocka ocalili staruszkę z płonącego mieszkania! Pomoc nadeszła w ostatniej chwili

Otwock. Pożar w domu emerytki. Policjanci ocalili kobietę

Dramatyczną akcję opisują na swojej stronie internetowej stołeczni policjanci. - Patrolujący miasto st. sierż. Paweł Stachniak i sierż. Igor Kałaska po informacji przekazanej przez dyżurnego o płonącym mieszkaniu w jednym z budynków wielorodzinnych natychmiast udali się na miejsce. Po wejściu do budynku zauważyli, że w jednym z mieszkań znajduje się kobieta, której drogę ucieczki z płonącego mieszkania utrudniły zwisające z sufitu, topiące się przewody elektryczne – informuje Edyta Adamus.

Policjanci natychmiast wyłączyli prąd w całym obiekcie i wyprowadzili na zewnątrz 72-letnią kobietę. Po chwili wrócili do budynku i ewakuowali z niego pozostałych czterech mieszkańców. Chwilę później na miejsce strażacy ugasili pożar, a następnie oddymili pomieszczenia, do których spokojnie po zakończonej akcji gaśniczej, mogli powrócić ewakuowani wcześniej mieszkańcy. Poszkodowana 72-latka została zabrana do szpitala. W takich sytuacjach liczy się każda sekunda. - Dzięki profesjonalnym i skutecznym działaniom policjantów udało się uratować życie – podsumowuje Adamus. Starsza kobieta trafiła do szpitala.