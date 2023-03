Maciej dźgnął kuchennym nożem 22-latka. Szokujące kulisy awantury. Co się stało w Legionowie?!

Radom. Zatrzymanie policjantki. W tle podpalenie samochodu

Do zatrzymania doszło we wtorek, 7 marca. Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji weszli do budynku Komendy Miejskiej w Radomiu. Zatrzymali jedną z policjantek. Dlaczego?

– Postępowanie prowadzone jest na zlecenie Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód. Zatrzymana policjantka usłyszała zarzut składania fałszywych zeznań oraz zgłoszenia niepopełnionego przestępstwa. Nie przyznała się do winy. Wobec podejrzanej zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” prok. Agnieszka Borkowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Prokuratura niestety nie podaje na razie więcej szczegółów. Wiemy jedynie to, że wobec zatrzymanej wszczęto również postępowanie dyscyplinarne. Kobieta najprawdopodobniej pożegna się z pracą w policji. – W piątek, 9 marca, wszczęto postępowanie administracyjne w kierunku wydalenia funkcjonariuszki ze służby – dodała podinsp. Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji.

Jak udało się nieoficjalnie ustalić dziennikarzom „Wirtualnej Polski”, sprawa dotyczy pożaru samochodu, do którego doszło w grudniu przy ul. Energetyków w Radomiu. Samochód miał należeć właśnie do oskarżonej policjantki.