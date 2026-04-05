Policjant z Mazowsza postrzelił uciekającego zatrzymanego, zbieg zmarł w szpitalu

Tragiczny finał pościgu

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 5 kwietnia, w Ostrowi Mazowieckiej. Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu na platformie X (dawniej Twitter), postrzelony mężczyzna, 51-letni obywatel poszukiwany listem gończym, został zatrzymany w piątek przez funkcjonariuszy z pionu kryminalnego. W związku z koniecznością wykonania badań medycznych, zatrzymany został przewieziony do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Lekarz podjął decyzję o przyjęciu mężczyzny na oddział w celu przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki. Podczas pobytu w szpitalu, policjanci pełnili nadzór nad zatrzymanym.

W niedzielę, około godziny 11, doszło do dramatycznego rozwoju wydarzeń. W trakcie przejścia na jedno z badań, mężczyzna podjął próbę ucieczki, wybiegając poza teren placówki medycznej. Za 51-latkiem pobiegł policjant, który usiłował go zatrzymać. Mężczyzna nie reagował na wydawane polecenia, co skłoniło funkcjonariusza do użycia broni służbowej. W wyniku postrzelenia, mężczyzna został natychmiast zabrany karetką do szpitala, gdzie, pomimo udzielonej pomocy medycznej, zmarł.

Dalsze kroki policji

Obecnie czynności na miejscu zdarzenia prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej. O zdarzeniu zostało również powiadomione Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, które jest odpowiedzialne za wyjaśnianie wszelkich podejrzeń nieprawidłowości w działaniach funkcjonariuszy.

W komunikacie podkreślono, że wszelkie okoliczności przebiegu tego zdarzenia oraz użycia broni służbowej będą szczegółowo wyjaśniane. Śledztwo ma na celu ustalenie, czy działania policjanta były zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami, a także pełne odtworzenie sekwencji wydarzeń prowadzących do tragicznego finału.

2