Ale afera!

Policyjny Black Hawk zerwał linię energetyczną. Szokujące fakty ujrzały światło dzienne

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie groźnego incydentu lotniczego z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk. Tymczasem reporterzy TVN24 dotarli do informacji, że jeden z dwóch pilotów miał w przeszłości wyrok za spowodowanie katastrofy wojskowego śmigłowca! Czy to on pilotował podczas niedzielnego pikniku wojskowego?