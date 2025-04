Policyjny pościg ulicami Warszawy. Kierowca BMW rozbił się na drzewie, auto stanęło w płomieniach

Nowy Dwór Mazowiecki: Horror na SOR-ze. Czekał na pomoc, dostał zawału! Kto za to odpowiada?

Ludzie rzucili się na wodę w butelkach. „Lepiej nie mówić, to tragedia”. Awaria wodociągów w Otwocku

Makabra w Karniewie! Syn ukrywał zwłoki ojca przez miesiąc! Co się stało w domu?

Warszawa, Praga-Północ. Nocny pościg za piratem drogowym

W środę (2 kwietnia) przed godziną 1 nad ranem kierowca BMW nie zatrzymał się do kontroli drogowej na Targówku. Radiowóz ruszył za nim w pościg.

Na wysokości ulicy Głębockiej po uderzeniu w krawężnik pękła jedna z opon BMW. To jednak nie powstrzymało "rajdowca". Pojechał dalej, na feldze, ulicami Kondratowicza, Świętego Wincentego, Żuromińską, Wyszogrodzką i Balkonową. Na Rembielińskiej uciekinier stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo, co doprowadziło do zapłonu auta. Ogień został prędko ugaszony przez wezwanych na miejsce strażaków.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Pościg ulicami Warszawy za Maserati Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Uciekli z miejsca zdarzenia

BMW podróżowało trzech mężczyzn, którzy rzucili się do ucieczki. Pierwszy wpadł 47-latek, a chwilę później jego 21-letni znajomy. Obydwaj to obywatele Polski. Na razie nie wiadomo, kto prowadził.

- Prowadzimy działania zmierzające do zatrzymania trzeciego mężczyzny, który poruszał się samochodem - mówi "Super Expressowi" nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej komendy policji.

Sonda Czy byłeś/aś kiedyś świadkiem policyjnego pościgu? Tak Nie