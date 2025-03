Pościg i dachowanie radiowozu w Warszawie! Lądował śmigłowiec

Zakazano działalności w wieżowcu w centrum Warszawy, ale hotel działa dalej. Jak to możliwe?

W sobotę przed godziną 8 na ul Jagiellońskiej na warszawskiej Pradze-Północ doszło do policyjnego pościgu za busem marki Citoren. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli.

Na wjeździe z Wisłostrady w kierunku Konotopy pojazd uderzył w barierki. Kierowca po kolizji wysiadł z auta i kontynuował ucieczkę pieszo. W tym samym czasie w barierki uderzył również radiowóz, który następnie dachował.

Kulisy wielkiej obławy w Al. Jerozolimskich. Dramatyczny pościg za złodziejami samochodów

Jak donosi Miejski Reporter, radiowóz sunął bokiem po asfalcie przez kilkadziesiąt metrów. Podróżujący pojazdem policjanci zostali przebadani przez zespół ratownictwa medycznego. Nie wymagali hospitalizacji.

Zatrzymanie uciekiniera

Kierowca, który nie zatrzymał się do kontroli, został dogoniony i zatrzymany przez policjantów, gdy schował się pod wiaduktem. To 20-letni Polak. W wyniku zderzenia z barierkami został ranny i trafił do szpitala.

"Nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. W przeszłości był notowany za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Czynności w toku" - informuje Komenda Stołeczna Policji.