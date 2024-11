3 OSOBY ZATRZYMANE

Policyjny pościg ulicami Warszawy! Kierowca zwiał aż do Marek i... utknął w błocie

W czwartek 21 listopada na Targówku kierowca volkswagena eos nie zatrzymał się do kontroli i wcisnął gaz do dechy. Policyjny patrol gonił pirata drogowego aż do Marek, gdzie jego samochód wjechał w krzaki i "pechowo" utknął w błocie. Funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby.