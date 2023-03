17. Półmaraton Warszawski. Pobili rekord imprezy!

Na stołeczne ulice wybiegli uczestnicy 17. Półmaratonu Warszawskiego i New Balance Bieg na Piątkę. W obu niedzielnych (26 marca) imprezach wzięło udział ponad 13 tysięcy osób. Organizatorzy liczyli na to, że to w tym roku zostanie pobity rekord imprezy i nie mylili się. Ten dotychczasowy przechodzi do historii!

Wśród pań zwyciężyła Etiopka, Aminet Ahmet, pobijając rekord o prawie 2 minuty! Pierwszym mężczyzną, który przekroczył finisz był Kenijczyk, Abraham Kasongwor Akopesha. Wbiegł na metę zlokalizowaną przy Multimedialnym Parku Fontann z czasem 1:00:55.

Pierwszym Polakiem na mecie był Mateusz Kaczor z Radomia, który przebiegł półmaraton w czasie 1:05:16 i finalnie zajął 18 miejsce.

– Powrót ponad dziesięciotysięcznych biegów napawa optymizmem i cieszy samych uczestników – bieganie w dużych wielkich sportowych to okazja do świętowania swojej pasji w naprawdę wyjątkowy sposób – przekazali organizatorzy na swojej stronie internetowej.

W towarzyszącym biegu na 5 km czasem 14.21 zwyciężyli Sebastian Nowicki z Obornickiego Klubu Lekkoatletycznego i Monika Dubiella - 16.25.