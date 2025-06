Polska – Finlandia. Dariusz Szpakowski: „To było niepoważne”! Gorzkie słowa legendy przed meczem eliminacji

Historia zatoczyła koło. Co czuł Błaszczykowski, gdy opaskę zabrał mu Lewandowski? Opowiedział o wszystkim

Dariusz Szpakowski nie może się doczekać kolejnego meczu reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata. Niestety, legendarny komentator nie skomentuje spotkania Finlandia - Polska. Za mikrofonem zasiądzie duet Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski, który również zapewni ogromne emocje od pierwszego do ostatniego słowa. Przed meczem ikona zabrała głos w mediach społecznościowych TVP Sport. Jak typuje wynik meczu Finlandia – Polska? Kto będzie bohaterem spotkania?

- Miejmy nadzieję, że wygramy. W to chciałbym wierzyć, tego życzę reprezentacji Polski. Bohater? No, może Krzysztof Piątek, który jest w formie, wyjdzie w podstawowym składzie. Pistolety mogłyby tym piłkarskim nabojem wypalić. Nie jestem przekonany do końcowego rezultatu - stwierdził.

Głos zabrał także w sprawie niedzielnej afery, która zdominowała dyskusje w trakcie przygotowań do spotkania Finlandia – Polska. Jego zdaniem cała sytuacja jest niepoważna. Dariusz Szpakowski nie ukrywa, że ma nadzieję, że na boisku kadra zaprezentuje się zdecydowanie lepiej.

- Finowie mają o co grać. Jeśli wygrają zajmą pierwsze miejsce w grupie. Myślę, że polska reprezentacja też ma, o co grać. Pytanie tylko, na ile wpłynie ten wstrząs, który chciał osiągnąć Michał Probierz. To było niepoważne. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie poważna gra i dobry wynik – dodał Szpakowski.

O której godzinie mecz Polska – Finlandia?

Mecz Finlandia - Polska w eliminacjach MŚ 2026 zostanie rozegrany we wtorek 10 czerwca 2025 w Helsinkach. Początek meczu Finlandia - Polska o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Finlandia - Polska na antenach TVP 1 i TVP Sport. Stream online na sport.tvp.pl.

Początek meczu Finlandia - Polska: wtorek, 10 czerwca, godzina 20.45

Transmisja TV na żywo: TVP 1 i TVP Sport

Stream Online: SPORT.TVP.PL

Relacja live, wynik meczu na żywo: sport.se.pl