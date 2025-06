i Autor: FOTOSTYK / SUPER EXPRESS

Pomoże Legii i pójdzie w ślady ojca? Andrzej Pluta znów może rządzić w polskim baskecie

Legia Warszawa walczy o koszykarskie mistrzostwo Polski. Po zwycięstwie 3:0 w serii półfinałowej z Anwilem Włocławek legioniści są już pewni medalu, w sobotę kolejne finałowe starcie z PGE Startem Lublin. W stołecznej ekipie wyróżnia się Andrzej Pluta, wyrósł na jednego z kluczowych gracz, ale czy wyrośnie na takiego kilera parkietu jak słynny ojciec. – Jakby był w Polsce Mecz Gwiazd zrobić konkurs rodzinny, to nawet nie ma sensu się zastanawiać, kto by wygrał konkurencje rzutowe, no bo wiadomo, że Andrzej Pluta na pewno by był zwycięzcą – ucina sprytnie pytania o wszelkie porównania.