Porachunki Nigeryjczyków w Ząbkach! Po brutalnym rozboju sąd wypuścił sprawców na wolność

Napad z nożem w Ząbkach

Pod koniec września do Komisariatu Policji w Ząbkach zgłosił się obywatel Nigerii, który padł ofiarą brutalnego napadu. Jak relacjonował, wieczorem został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Sprawcy grozili mu nożem, zrabowali mu telefon komórkowy i ukradli saszetkę z gotówką! Według zeznań pokrzywdzonego, napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia samochodem osobowym.

Już następnego dnia w ręce kryminalnych Komendy Powiatowej Policji w Wołominie trafiło dwóch podejrzanych mężczyzn. Zatrzymani przez operacyjnych na terenie Warszawy mężczyźni to również obywatele Nigerii, w wieku 33 i 35 lat.

Zarzuty i zaskakująca decyzja sądu

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 33-latkowi i 35-latkowi zarzutu dokonania rozboju. Jak udało nam się ustalić, prokurator zawnioskował o aresztowanie podejrzanych. Sąd jednak podjął zaskakującą decyzję. Zamiast aresztu mężczyźni otrzymali:

zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu,

dozór policyjny z obowiązkiem zgłaszania się raz w tygodniu na komisariat,

zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.

Skąd taka decyzja? Według nieoficjalnych informacji, do których dotarli reporterzy "Super Expressu", decyzja wywołała zdziwienie nawet wśród mundurowych. O jej uzasadnienie zwróciliśmy się do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Czekamy na odpowiedź.