Warszawa, Mokotów. Poranna awantura zakończona wizytą w izbie wytrzeźwień

We wtorek w okolicach godziny 10:30 tuż przy klubie Stodoła zatrzymano dwóch kompletnie pijanych mężczyzn. Nasz dziennikarz dotarł do przerażających informacji. – W trakcie jazdy doszło do awantury pomiędzy braćmi, to obywatele Ukrainy. Zatrzymali auto i zaczęli się tłuc na środku ulicy. Jeden z nich w trakcie zdarzenia wyrwał słupek drogowy i zaczął niszczyć nim pojazd, w którym siedział trzeci mężczyzna – opisuje nam sytuację fotoreporter „Super Expressu”.

Samochód został kompletnie roztrzaskany, miał zbitą przednią szybę. Na miejscu bardzo szybko pojawiła się policja. Funkcjonariusze podjęli interwencje.

– Pomiędzy 10:40 a 10:50 doszło do awantury pomiędzy dwoma mężczyznami. Szczegółów zajścia nie znamy. Interwencja zakończyła się osadzeniem zatrzymanych w izbie wytrzeźwień – przekazała krótko w rozmowie z „Super Expressem” Małgorzata Wersocka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

W samochodzie znaleziono również najprawdopodobniej atrapę Colta oraz nóż-scyzoryk.