Porywacze dzieci grasują w Warszawie?! "Wyrwała się i zaczęła krzyczeć". Pilny apel policji

Porywacze dzieci w Warszawie? Na rodziców padł strach

Od kwietnia br. pojawiło się kilka zgłoszeń o próbach porwania dzieci w Warszawie. Do pierwszego miało dojść przy ulicy Aluzyjnej na Tarchominie.

"Dostałam informację od Pani pracującej na Aluzyjnej, że na Tarchominie znowu jest duży kłopot z osobami proponującymi dzieciom cukierki czy lody, a jeśli to nie działa, to próbującymi od razu wsadzić dzieci do auta. Jest do grupa czterech osób, poruszają się albo osobno, albo w parze, wśród nich jest kobieta. Auto nie jest duże, jest granatowe. Jeden mężczyzna był już zatrzymany przez policje, ale wypuścili go z uwagi na zbyt "mało" dowodów. Dzisiaj próbowano uprowadzić dziewczynkę, wcześniej mężczyzna z kobietą zabrali ją do lokalu na Aluzyjnej. Najczęściej zaczepiają samotnie wracające dzieci z plecakami, większą uwagę zwracają na dziewczynki" - ostrzegali wtedy rodzice i dyrektorzy szkół.

Chociaż od tamtego czasu minęły dwa miesiące, temat powrócił jak bumerang, a na lokalnych forach wrze. Rzeczniczka północnopraskiej policji nadkom. Paulina Onyszko uspokaja i stanowczo dementuje:

- Zgłoszenie z kwietnia potraktowaliśmy bardzo poważnie. Policjanci po jego otrzymaniu sprawdzili wszystkie ślady i przesłuchali świadków, w tym dyrekcję placówki i pracowników kawiarni. Nikt nie potwierdził przestawionej sytuacji i nie ma żadnych dowodów, że doszło do próby uprowadzenia - mówi "Super Expressowi". Jednocześnie apeluje, by nie powielać niesprawdzonych informacji, edukować dzieci o niebezpieczeństwach wynikających z kontaktów z obcymi osobami, a jeśli dojdzie do niepokojącej sytuacji, natychmiast zgłosić ją bezpośrednio policji.

Kolejne dwa zgłoszenia. Tym razem w Wawrze

Przedwczoraj (9.06) wpłynęło kolejne zgłoszenie o próbie porwania dziecka.

"Podczas spotkania „Bezpieczna Radość” poświęconego Straży Sąsiedzkiej, jedna z mieszkanek opowiedziała o bardzo niebezpiecznym zdarzeniu, które miało miejsce wcześniej tego samego dnia. Około godz. 14:00, w rejonie ul. Burzliwej, nieznany mężczyzna wysiadł z samochodu i złapał za ramię jej córkę – uczennicę 4 klasy szkoły przy ul. Wilgi – gdy ta jechała na hulajnodze. Dziewczynce udało się wyrwać i zaczęła głośno krzyczeć. Mężczyzna natychmiast uciekł. Dzięki błyskawicznej i odważnej reakcji dziecka nie doszło do tragedii. Potraktujmy jednak to zdarzenie jako poważne ostrzeżenie" - ostrzegła Rada Osiedla Radość Wawer Warszawie.

"Dzisiaj podobna sytuacja w innej wawerskiej szkole na Cyklamenów. Właśnie dostaliśmy powiadomienie od dyrekcji o próbie porwania dziewczynki z klasy 3 czerwonym Fordem Focusem o godzinie 14:25" - zaalarmował jeden z komentujących.

Policjanci z Wawra przyjęli zawiadomienie i rozpoczęli czynności wyjaśniające.

- Wciąż prowadzimy intensywne działania mające na celu ustalenie przebiegu i charakteru zdarzenia przy ul Wilgi - mówi nam w środę podinsp. Joanna Węgrzyniak z południowopraskiej komendy policji. - Na razie nie ma żadnych dowodów na to, że doszło do próby uprowadzenia dziecka - podkreśla. - Nigdy nie bagatelizujemy żadnych informacji i w rzetelny sposób weryfikujemy każdą z nich. W zdecydowany sposób reagujemy na każde niepokojące sytuacje.

Jednocześnie policjanci apelują osób, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia - w szczególności do bezpośrednich świadków - o pilny kontakt z policją w Wawrze.

Komisariat Policji Warszawa-Wawer, ul. Mrówcza 210, 04-697 Warszawa Wawer

tel.: 47 723-23-01

[email protected]