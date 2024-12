i Autor: policja Postawił na drodze ogrodzenie pod napięciem, bo przeszkadzały mu jeżdżące auta!

Co on zrobił?

Postawił na drodze ogrodzenie pod napięciem, bo przeszkadzały mu jeżdżące auta!

Starszy mężczyzna nie mógł znieść jeżdżących po drodze obok jego domu samochodów. Wpadł więc na pomysł, by zablokować przejazd. Postawił ogrodzenie z drutu i podłączył je do prądu! Nie było to jednak droga prywatna, tylko… droga serwisowa trasy S7. W sprawie szybko interweniowała policja.