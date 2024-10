GDDKiA projektuje północny wylot S7 z Warszawy. Duże zmiany na wylotówce

To imię od lat nie pojawia się w Polsce. Dawniej było chętnie wybierane przez rodziców

Warszawa. Zakres prac projektowych nowej S7

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje dokumentację projektową dla odcinka S7 pomiędzy Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej. Opracowanie tej dokumentacji, którą wykona konsorcjum Transprojekt Gdański (lider) oraz Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa, wyceniono na 54,2 mln zł.

W 41 miesięcy projektanci mają przedstawić ostateczny projekt oraz uzyskać niezbędne decyzje administracyjne. Dokumentacja powinna być gotowa w II kwartale 2026 r. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Droga ekspresowa S7 Kiełpin - Warszawa będzie miała po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, a w niektórych miejscach nawet cztery. W projekcie znajdą się dwa tunele. Pierwszy z nich o długości około 1000 m oraz drugi o długości 1100 m na Bemowie. Dodatkowo zaplanowano powstanie pięciu węzłów: Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego, Generała Maczka, Warszawa Północ (NS - połączenie z Trasą Armii Krajowej S8). Dla wygody wszystkich uczestników ruchu nie zabraknie wiaduktów, przejść podziemnych oraz kładek pieszo-rowerowych, a także urządzeń wspierających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ochronę środowiska.

Tragedia na S7. Trzy osoby nie żyją

Przebieg trasy S7

Trasa o długości ponad 13 km w początkowej części przebiegać będzie po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie, za węzłem Łomianki w kierunku Kanału Młocińskiego, zaprojektowana będzie na nasypie.

Następnie droga poprowadzi wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego do Wólki Węglowej i Janickiego. Za ul. Arkuszową w Warszawie zejdzie do tuneli Na Bemowie i Bielanach, by po wyjeździe wznieść się nad drogę ekspresową S8.

Zakończenie prac

PAP przekazuje, że we wrześniu 2024 r. GDDKiA złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego o decyzję ZRID dla 9-kilometrowego odcinka Czosnów - Kiełpin. Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest w połowie 2027 r.