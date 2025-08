Postrzelenie w Ciechanowie. Zatrzymano podejrzanego. Poważne zarzuty

Dramat w Ciechanowie. Strzały i ranny mężczyzna

Wszystko wydarzyło się w niedzielę, 3 sierpnia 2025 roku, tuż przed godziną 20:00. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie otrzymał zgłoszenie o rannym mężczyźnie na ul. Śląskiej. Na miejsce natychmiast ruszyły patrole policji i służby ratunkowe.

Mężczyzna był przytomny i został przetransportowany do szpitala, gdzie udzielona została mu pomoc medyczna. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Strzały na warszawskiej Pradze-Południe. W piwnicy... pizza z papierosami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zatrzymania i zarzuty

Już następnego dnia po zdarzeniu policja poinformowała o zatrzymaniu czterech mieszkańców Ciechanowa w wieku od 21 do 39 lat. We wtorek zatrzymano kolejną osobę. Okazało się, że zatrzymani to członkowie dwóch zwaśnionych rodzin.

Kto stoi za atakiem? Odpowie za usiłowanie zabójstwa

Kulminacją śledztwa było postawienie dwóch zarzutów zabójstwa 39-letniemu mężczyźnie. Jak dowiedział się RMF FM, prokuratura ustaliła, że to on jest podejrzany o niedzielne postrzelenie.

Podejrzany usłyszał dwa zarzuty, bo okazało się, że dwukrotnie strzelał do pokrzywdzonego.

Raz - gdy poszkodowany jechał samochodem - kula utkwiła w pojeździe.

Drugi raz wieczorem w centrum miasta, raniąc go w plecy.

39-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Będzie odpowiadał jako recydywista, ponieważ odsiadywał już wyrok za udział w bójce. Grozi mu surowa kara.