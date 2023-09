Zaginął Wojciech Drągowski

Policjanci Wydziału Kryminalnego od blisko miesiąca poszukują 61-letniego Wojciecha Drągowskiego. Mężczyzna ostatni raz był widziany 12 sierpnia około godz. 18 na plaży w okolicy ujścia rzeki Świder do rzeki Wisły w Józefowie. Następnie oddalił się w nieznanym kierunku i ślad po nim zaginął. 61-latek nie wrócił do domu rodzinnego. Do chwili obecnej nie nawiązał też kontaktu zarówno z rodziną, jak i ze znajomymi.

Rysopis zaginionego Wojciecha

wzrost: 190 cm

190 cm sylwetka: otyła

otyła włosy: krótkie, siwe, zaczesane do tyłu

krótkie, siwe, zaczesane do tyłu nos: prosty, normalny kształt

prosty, normalny kształt uzębienie: widoczne braki

widoczne braki znaki szczególne: blizny na rękach, tatuaż na wewnętrznej stronie nadgarstka „PSM”, uszkodzona lewa dłoń - narośl pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym

W dniu zaginięcia miał na sobie żółto-zielone spodenki i niebieskie klapki.

Apel policji

Policjanci proszą o przekazywanie informacji, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego. - Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, bądź mają jakiekolwiek informacje dotyczące jej zaginięcia proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Otwocku tel. 47 724 19 00 lub z najbliższą jednostką Policji tel. 112 - zaapelował sierż. szt. Patryk Domarecki z otwockiej policji.