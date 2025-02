Potężna Anna w końcu to zrobiła. Krystyna depcze jej po piętach! Wyścig tarcz na ostatnim etapie budowy linii metra M2

Ukradła ze szkoły 1,25 mln złotych i przyniosła je do prokuratury! Wielka wtopa chciwej księgowej

Potężna Anna w końcu to zrobiła. Krystyna depcze jej po piętach! Wyścig tarcz na ostatnim etapie budowy M2

To wydarzenie przybliża otwarcie nowego odcinka metra. W poniedziałek (24 lutego) Metro Warszawskie pokazało nagranie z postępu prac nad końcowym etapem rozbudowy linii M2. Tarcza Anna zameldowała się już na mecie. Teraz trzeba poczekać kilka dni, aż Krystyna, bliźniacza siostra Anny, ją dogoni. Wtedy prace nad drążeniem drugiego, biegnącego obok tunelu, dobiegną końca. Pracownicy metra zapewniają, że nastąpi to już na początku marca.

Po przebiciu się do Lazurowej wykonawcy pozostanie jeszcze wydrążenie tuneli do dwóch ostatnich ostacji: Chrzanów i Karolin. Oprócz nich na końcu trasy powstanie też Stacja Techniczno-Postojowa Karolin, czyli „sypialnia” dla pociągów podziemnej kolejki. – Kiedy oddamy je do użytku, II linia metra będzie ukończona. Zakończenie prac na linii M2 planowane jest na 2026 rok – zapewnia Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.