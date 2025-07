Potężna awaria ciepłownicza w Warszawie. Część dzielnicy bez ciepłej wody

We wtorek wieczorem część mieszkańców Ursynowa zorientowała się, że nie ma ciepłej wody w kranach. Firma Veolia Warszawa, która odpowiada za miejską sieć ciepłowniczą, przyznaje, że awaria jest bardzo poważna. – Awaria wystąpiła we wtorek ok. godz. 21. Początkowy czas naprawy był przewidywany do godzin porannych, W wyniku odkrycia dalszej części sieci okazało się, że kolejne trzy punkty wymagają interwencji ekip naprawczych – mówi „Super Expressowi” Gabriela Dudek z Veolia Energia Warszawa. I dodaje, że naprawa potrwa trzy dni. – Przewidywany czas przywrócenia dostaw ciepłej wody do wyłączonych 63 budynków, to 11 lipca do północy – wyjaśnia Dudek.

Zapytaliśmy o przyczynę. – Przyczyną awarii jest uszkodzenie sieci ciepłowniczej na trzech odcinkach. Bardzo przepraszamy wszystkich mieszkańców Ursynowa za spowodowane utrudnienia.

