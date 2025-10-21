Potężna awaria kolei w Warszawie. Spóźnienia, odwołania i skrócone trasy!

Awaria w Warszawie. Utrudnienia w kursowaniu pociągów

Od samego rana, pasażerowie stołecznej komunikacji miejskiej przeżywają prawdziwy koszmar. Awaria na strategicznej linii kolejowej Warszawa Praga – Warszawa Gdańska wywołała efekt domina, paraliżując ruch pociągów SKM linii S3, S4 i S40 oraz KM. "Możliwe opóźnienia, odwołania i relacje skrócone pociągów" - przekazano w komunikacie. Na domiar złego, w metrze również występują utrudnienia.

Podjęto decyzję o honorowaniu biletów KM w pociągach SKM linii S3, S4 i S40 na całych trasach. To z pewnością ułatwi podróż wielu osobom.

PKP PLK S.A., zarządca infrastruktury kolejowej, na bieżąco aktualizuje informacje o utrudnieniach i opóźnieniach na swoim portalu pasażera: https://portalpasazera.pl/Opoznienia.

Chaos na dworcu Warszawa Gdańska. Winny remont na Zachodniej