Potężna awaria kolei w Warszawie. Spóźnienia, odwołania i skrócone trasy!

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-21 8:20

Awaria urządzeń sterowania ruchem na szlaku Warszawa Praga – Warszawa Gdańska spowodowała gigantyczne utrudnienia w kursowaniu pociągów. Pasażerowie SKM i Kolei Mazowieckich muszą liczyć się z opóźnieniami, odwołaniami, a nawet skróceniem tras. Sprawdź, jak ominąć ten chaos.

Warszawa Gdańska

i

Autor: Martyna Jandula/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Awaria w Warszawie. Utrudnienia w kursowaniu pociągów

Od samego rana, pasażerowie stołecznej komunikacji miejskiej przeżywają prawdziwy koszmar. Awaria na strategicznej linii kolejowej Warszawa Praga – Warszawa Gdańska wywołała efekt domina, paraliżując ruch pociągów SKM linii S3, S4 i S40 oraz KM. "Możliwe opóźnienia, odwołania i relacje skrócone pociągów" - przekazano w komunikacie. Na domiar złego, w metrze również występują utrudnienia.

Podjęto decyzję o honorowaniu biletów KM w pociągach SKM linii S3, S4 i S40 na całych trasach. To z pewnością ułatwi podróż wielu osobom.

PKP PLK S.A., zarządca infrastruktury kolejowej, na bieżąco aktualizuje informacje o utrudnieniach i opóźnieniach na swoim portalu pasażera: https://portalpasazera.pl/Opoznienia. 

Chaos na dworcu Warszawa Gdańska. Winny remont na Zachodniej

Polecany artykuł:

Koniec przesiadek! Pociągiem dojedziesz prosto na lotnisko w Modlinie! Jest dec…
Koniec przesiadek! Pociągiem dojedziesz prosto na lotnisko w Modlinie! Jest decyzja
9 zdjęć
Sonda
Często podróżujesz pociągami?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POCIĄGI
UTRUDNIENIA
WARSZAWA