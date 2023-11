Zima atakuje na całego! Ostrzeżenie przed burzami śnieżnymi. W weekend wydarzy się jeszcze TO!

Kierowcy w furii, rowerzyści w euforii. Zwęzili ulicę i zabrali parking, by zrobić ścieżkę rowerową w Warszawie

Warszawa. Potężna awaria ciepłownicza. 100 budynków bez wody i ogrzewania

O awarii informuje firma Veolia, do której należy warszawska sieć ciepłownicza. - Do awarii doszło około godziny 8. Bez ogrzewania i ciepłej wody pozostaje około 100 budynków w najbliższej okolicy. Pękła magistrala o średnicy 500 mm. Od rana trwają prace naprawcze. Rura została już odwodniona – mówi w rozmowie z „Super Expressem” rzeczniczka prasowa firmy Aleksandra Żurada. Ciepło ma wrócić do mieszkań dopiero około godziny 22. Powody awarii ma zbadać komisja.

Co roku w sezonie grzewczym w stolicy dochodzi regularnie do awarii ciepłowniczych. W ubiegłych latach informowaliśmy m.in. o wielkiej awarii ciepłowniczej w centrum miasta. Woda z rozerwanej rury podmyła asfalt i stworzyła się wielka dziura w jezdni. Zdarzenie miało miejsce w pobliżu ambasad. Placówki dyplomatyczne przez wiele godzin były bez ogrzewania. Więcej przeczytasz TUTAJ.