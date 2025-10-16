Potężny pożar hotelu na Mazowszu. Z płomieniami walczy 140 strażaków

Piotr Lis
2025-10-16 8:51

W nocy z 15 na 16 października w miejscowości Mniszew w powiecie kozienickim (woj. mazowieckie) doszło do groźnego pożaru hotelu i restauracji. Ogień pojawił się po godzinie 3 nad ranem. Na miejscu z żywiołem walczyło blisko 140 strażaków. Na szczęście, nikt nie został poszkodowany. Dziewięć osób przebywających w hotelu zdołało się ewakuować jeszcze przed przybyciem służb. Co było przyczyną pożaru i jak przebiega akcja ratunkowa?

Autor: OSP Wilczkowice Dolne/ Materiały prasowe
  • W Mniszewie (powiat kozienicki) doszło do pożaru hotelu i restauracji.
  • Z ogniem walczyło blisko 140 strażaków, a dziewięć osób ewakuowało się przed ich przybyciem.
  • Ogień pojawił się na poddaszu. Poznaj szczegóły akcji i dowiedz się, co było przyczyną pożaru.

Pożar strawił hotel i restaurację. 140 strażaków w akcji

Pożar w Mniszewie wybuchł w nocy ze środy na czwartek (z 15 na 16 października). Pożarem objęta została większość budynku hotelu i restauracji.

Wiktor Czubaj, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, w rozmowie z portalem TVN Warszawa powiedział, że pożarem objęte było dwie trzecie hotelu oraz restauracji, która się tam znajduje. − Nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu w hotelu znajdowało się dziewięć osób, ale wszystkie opuściły budynek samodzielnie − dodał.

Z informacji przekazanych przez strażaków wynika, że ogień pojawił się na poddaszu, a ze wstępnych ustaleń wynika, że zapaliło się poszycie dachowe.

Na miejscu pożaru w Mniszewie pracowało około 30 zastępów straży pożarnej, co łącznie daje blisko 140 strażaków. Oprócz jednostek z powiatu kozienickiego, do akcji skierowano także cztery jednostki straży pożarnej z powiatu piaseczyńskiego.

Jak przekazywali strażacy z samego rana, pożar się już nie rozprzestrzeniał. Jednak ze względu na trudne położenie budynku, strażacy prowadzili rewizję w dachu, aby dotrzeć do źródła ognia. Dalsze informacje na temat przyczyn pożaru i ostatecznego bilansu strat będą znane po zakończeniu akcji gaśniczej i przeprowadzeniu szczegółowego dochodzenia.

Źródło: TVN Warszawa

POŻAR W HOTELU
