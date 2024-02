Potrącił pieszego na przejściu dla pieszych. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

O wypadku informuje TVN Warszawa. - Trzy nasze zastępy zadysponowano do potrącenia mężczyzny przez samochód. Potrącony jest przytomny. Znajduje się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego - powiedział w rozmowie z portalem Bartosz Maciąg z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Mimo, że lądował helikopter, to rannego zabrała zwykła karetka. Na miejscu zjawiła się też policja. Kierowca został przebadany pod kątem alkoholu. Był trzeźwy. Teraz policjanci ustalą, jak doszło do tego nieszczęścia.

Kilka dni wcześniej rozegrał się inny dramat. 15-letnia dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych na rondzie Starzyńskiego w Warszawie. Wszystko działo się w niedzielę, 4 lutego, przed godz. 19.30, a poszkodowana potrzebowała nie tylko pomocy załogi karetki pogotowia, ale również straży pożarnej. Mundurowi wyciągnęli ją spod pojazdu dzięki użyciu rozpieracza ramieniowego i przekazali ratownikom. Więcej przeczytasz TUTAJ.