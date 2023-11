Dlaczego metro nie jeździ? Pociągi odwołane. Co się dzieje?

Warszawa, Wola. Brutalny atak nożownika pod blokiem przy ul. Monte Cassino

To była wielka akcja służb pod blokiem przy ul. Monte Cassino. Chwilę po godzinie 20 w niedzielę, 26 listopada, zaroiło się tam od funkcjonariuszy policji. Jak udało nam się ustalić, w bloku doszło do ataku nożownika. Pierwsze informacje o tej makabrze przekazał nam fotoreporter „Super Expressu”, który pojawił się na miejscu zdarzenia. – Mężczyzna z raną szyi został przetransportowany do szpitala. Był w ciężkim stanie – powiedział.

Dramatyczne informacje potwierdziliśmy również w rozmowie z nadkom. Martą Sulowską z policji z Woli. – Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zranionego mężczyzny. Policjanci zatrzymali na miejscu osoby. Funkcjonariusze zabezpieczyli również substancje zabronione, które trafiły do laboratorium. Prowadzimy czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia – powiedziała.