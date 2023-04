Potworny finał męskiej sprzeczki. 27-latek dźgnął kolegę nożem!

Pomiechówek. Krwawy finał męskiej sprzeczki

Dramat rozegrał się w sobotę (1 kwietnia) kilka minut przed północą na „Promenadzie” w Pomiechówku (pow. nowodworski). Policjanci dostali informację o rannym 29- latku. Gdy dotarli we wskazane miejsce, zastali tam grupę młodych mężczyzn. Jeden z nich, chwilę wcześniej został dźgnięty nożem w okolice klatki piersiowej i wymagał natychmiastowej pomocy medycznej!

- Policjanci ustalili, że tej nocy pomiędzy dwoma mieszkańcami powiatu nowodworskiego doszło do kłótni. W pewnym momencie 27- latek wyjął nóż i ugodził nim swojego kolegę. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala - przekazała podkom. Joanna Wielocha z nowodworskiej policji.

Nożownik z zarzutami

Funkcjonariusze zatrzymali 27-latka. Ujawnili przy nim nóż, którym się posłużył. Mężczyzna trafił do nowodworskiej komendy. Okazało się, że był kompletnie pijany. - Badanie alkomatem wykazało, że miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu - poinformowała podkom. Joanna Wielocha.

We wtorek, 4 marca, 27-latek został doprowadzony na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam na podstawie zebranego procesowo materiału dowodowego usłyszał zarzuty dotyczące narażenia na utratę zdrowia i życia oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim na wniosek prokuratora zdecydował, że mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.