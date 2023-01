Potworny pożar kamienicy we Włochach. Strażacy znaleźli zwłoki

Tragiczny pożar we Włochach

Informacja o pożarze kamienicy przy ul. Nike w warszawskich Włochach wpłynęła do służb przed godz. 6:30 we wtorek, 17 stycznia. Jak przekazał nam mł. bryg. Artur Laudy z PSP w Warszawie, do pożaru doszło w mieszkaniu na pierwszym piętrze, w dwupiętrowym budynku. - Pożar jest już zlokalizowany. Kamienica oddymiona - poinformował strażak w rozmowie z „Super Expressem” mł. bryg. Artur Laudy. - Trzy osoby były ewakuowane. Dwie po klatce schodowej i jedna przy pomocy drabiny od strony podwórza - dodał strażak.

Zwłoki w mieszkaniu

Niestety pożar w mieszkaniu okazał się tragiczny w skutkach. W mieszkaniu strażacy znaleźli zwłoki. Na razie nieznana jest tożsamość ofiary. Na miejscu nadal swoje działania prowadzą strażacy oraz policja.

