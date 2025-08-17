Stary Kiełbów. Dwie ofiary śmiertelne w wypadku na DW732

Jak informuje policja, do tragicznego wypadku doszło w sobotę (16 sierpnia), około godziny 17:35 w miejscowości Stary Kiełbów, w powiecie białobrzeskim, na drodze wojewódzkiej nr 732.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący nissanem podczas skręcania w lewo zderzył się z motocyklem. Siła uderzenia była tak duża, że zarówno 40-letni kierowca jednośladu, jak i 59-letnia pasażerka osobówki zginęli na miejscu.

Kierowca nissana w szpitalu, droga przez wiele godzin była zablokowana

Kierowca samochodu osobowego, który uczestniczył w wypadku, został przewieziony do szpitala. Jak informuje policja, mężczyzna został przebadany pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy.

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe, a ruch na drodze wojewódzkiej nr 732 był wstrzymany.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Warto śledzić komunikaty i sprawdzać nawigację przed wyjazdem, aby uniknąć utrudnień.

Pilny apel policji. Bezpieczeństwo na drogach priorytetem

W związku z tragicznym wypadkiem w Starym Kiełbowie, policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Funkcjonariusze przypominają o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, dostosowywaniu prędkości do warunków panujących na drodze oraz o bezwzględnym zakazie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

− To już kolejny tragiczny wypadek na Mazowszu. Apelujemy o zachowanie czujności zdjęcie nogi z gazu niewsiadanie za kierownicę po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu − apelują policjanci.

Źródło: Policja Mazowsze

