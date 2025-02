Tragiczny wypadek wojskowej ciężarówki na trasie do Warszawy. Dwie osoby zginęły, 4-letnie dziecko w szpitalu

Tragiczny wypadek na trasie z Sierpca do Warszawy. Dwie osoby zginęły

Do tragedii doszło na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Stare Chabowo. - Doszło do zderzenia dwóch pojazdów: pojazdu ciężarowego należącego do Wojska Polskiego i pojazdu osobowego. Niestety dwie osoby podróżujące samochodem osobowym poniosły śmierć na miejscu. 4-letnie dziecko znajdujące się w tym samym pojeździe zostało przewiezione do szpitala - mówi nam st. asp. Katarzyna Krukowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Trwa ustalanie, czy zmarli byli rodzicami rannego dziecka.

Kierowca wojskowej ciężarówki był trzeźwy

Kierowca ciężarówki i dwóch pasażerów nie odnieśli obrażeń, są trzeźwi. Obecnie na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym z niewyjaśnionych na obecną chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w bok pojazdu ciężarowego - dodaje policjantka.