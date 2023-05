Poważna awaria numeru alarmowego 112. Duże kolejki w przyjmowaniu zgłoszeń. Nie tylko na Mazowszu

Emerytka wjechała motorowerem pod pędzący autobus. Ranną 81-latkę przetransportowano do szpitala

Awaria numeru alarmowego 112

Awarii uległ System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jak podaje RMF FM, system nie działa prawidłowo od godziny 16:20 w piątek,12 maja. „Z naszych informacji wynika, ze dyspozytorzy przyjmują zlecenia „na kartkach” i telefonicznie przekazują do lokalnych służb ratunkowych. To powoduje duże kolejki w przyjmowaniu zgłoszeń, ale także długi czas przesłania zgłoszenia do koordynatora np. pogotowia” - podaje z kolei Miejski Reporter za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Trwa usuwanie usterki

Reporterka RMF FM usłyszała od dyżurnego RCB (Rządowego Centrum Bezpieczeństwa), że problem dotyczy tylko jednego operatora sieci komórkowej. Trwa usuwanie awarii, jednak nawet jeśli szybko uda się usunąć usterkę, to rozładowanie kolejki oczekujących może potrwać.

Co zrobić jeśli nie można dodzwonić się na 112?

W sytuacji, w której nie można skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu zgłoszenia interwencji, należy wyszukać numery do lokalnego oddziału pogotowia, straży pożarnej czy komisariatu policji i dzwonić tam bezpośrednio.