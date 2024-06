Jak poinformowali dziennikarze TVN, do kolizji doszło podczas przygotowywania samolotu do wieczornego lotu do Tokio. W wyniku zdarzenia uszkodzona została osłona lewego silnika. To uniemożliwiło wylot maszyny. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną incydentu był błąd kierowcy holownika, który prawdopodobnie nieprawidłowo określił odległość pomiędzy samolotem, a pomostem pasażerskim.

− Podczas holowania na stanowisko postojowe, gondola silnika zetknęła się z pomostem pasażerskim. Po zakończeniu czynności samolot zostanie przekazany służbom technicznym w celu zweryfikowania uszkodzeń i wykonania naprawy − skomentował w rozmowie z TVN rzecznik LOT-u, Krzysztof Moczulski.

Mimo uszkodzenia Boeinga 787, rejs do Tokio nie był zagrożony. − Mamy samolot, który może wykonać ten rejs − uspokoił i podsumował Moczulski.