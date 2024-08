Poważne utrudnienia dla kierowców i pieszych w Warszawie. Cztery mosty i kilkadziesiąt ulic zamkniętych

Zbliżająca się wielkimi krokami defilada z okazji święta wojskowego (15 sierpnia) oraz niedzielna próba generalna (11 sierpnia) wymagają kompletnego zamknięcia Wisłostrady. Jedna z kluczowych tras w stolicy będzie nieczynna w najbliższy czwartek od mostu Północnego na Młocicnach, przez Bielany, Żoliborz oraz Śródmieście, aż do ul. Gagarina na Mokotowie.

W weekend, tuż przed rozpoczęciem próby generalnej, zbudowano trybuny. Z tego powodu został zamknięty również prawy pas Wybrzeża Gdańskiego, w kierunku Wilanowa – od ulicy Sanguszki do Boleść. Kierowcy ponownie przejadą tam dopiero w niedzielę, 18 sierpnia. W czasie transportu sprzętu i formowania parady zamknięty zostanie fragment ul. Pułkowej (między ul. Wóycickiego a mostem Skłodowskiej-Curie). Wisłostradą nie pojedziemy od środy godz. 18 do czwartku, 15 sierpnia, do godz. 18.

− Na wielu skrzyżowaniach ruchem będą kierowali policjanci, a na okolicznych ulicach staną znaki zakazu zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Utrudnienia będą dotyczyły także pieszych i rowerzystów − ostrzega Monika Beuth, rzeczniczka stołecznego ratusza.

Cztery mosty i kilkadziesiąt ulic zamkniętych

Objazdy poprowadzą przez prawobrzeżną część Warszawy − ulicami Modlińską i Jagiellońską, Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Na lewym brzegu Wisły kierowcy jadący od strony Łomianek będą kierowani ul. Pułkową do ul. Marymonckiej przez Bielany i Żoliborz. − W trakcie próby, a także samej uroczystości, policja i służby państwowe mogą zamknąć również inne ulice − zaznacza Beuth.

Obchody święta Wojska Polskiego w czwartek, 15 sierpnia, rozpocznie o godzinie 12 uroczysta zmiana wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Z tego powodu od godziny 10 do 14 kierowcy nie przejadą przez plac Piłsudskiego oraz Królewską – pomiędzy placami Małachowskiego i Piłsudskiego. Wcześniej, bo już od godziny 6, nie będzie można zaparkować przy Królewskiej od placu Piłsudskiego do Marszałkowskiej.

Objazdami pojadą autobusy i tramwaje

W czasie zamknięcia ruchu na Wisłostradzie i pobliskich ulicach trasami objazdowymi będą kursowały autobusy linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 159, 162, 166, 167, 171, 172, 185, 187, 517 i nocne: N16, N33, N83.

Na 14 sierpnia zaplanowana jest próba defilady powietrznej i w tym czasie, między 14 a 15 wyłączony zostanie ruch kołowy na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.

Pięć linii autobusowych: 100, 160, 190, 409 i 500 zmieni swoje trasy – autobusy nie będą przejeżdżały przez Wisłę. Tramwaje będą jeździły przez Most Śląsko-Dąbrowski (linie 20, 26, 73, 74, T) oraz Most Gdański (linie 6, 28, 70, 71, 74, 78) bez zatrzymania czyli nieczynne będą przystanki Wybrzeże Helskie oraz Most Gdański. W przypadku wyłączenia także ruchu tramwajów (decyzję o tym podejmują służby) tramwaje będą kursowały na skróconych trasach – nie przejadą przez Wisłę.

