Poważne utrudnienia w Warszawie, autobusy jeżdżą "jak chcą". WTP wydał komunikat

W nocy z poniedziałku na wtorek w Warszawie miały miejsce ulewne opady deszczu, które spowodowały podtopienia. Zdaniem synoptyków IMGW była to największa ulewa w historii Warszawy. Jak poinformowała rano Komenda Stołeczna Policja, wiele ulic jest zalanych. "Wyłączona z ruchu została trasa S8 od ul. Połczyńskiej w kierunku Białegostoku, a także od Marek w kierunku Poznania. Na miejscu pracują służby celem zminimalizowania skutków" - napisano na profilu KSP w serwisie X.

WTP Warszawa: Poważne utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego pojawił się komunikat o utrudnieniach w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej.

- Zamknięciu uległy następujące ciągi komunikacyjne: tunel ul. Cierlickiej – dotyczy linii 187, 401, 517; al. 4 Czerwca 1986 r. – dotyczy linii 177, 194, 220; al. Sikorskiego (jednokierunkowo) na odc. Al. Wilanowska – Sobieskiego – dotyczy linii 148, 166, 185, 189, 263, 402, 503; Trasa Toruńska odc. Broniewskiego – Wisłostrada – dotyczy linii 112, 132, 134, 156, 186, 326, 414, 518, 705, 735; linia 112: … – Most Grota – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – Słowackiego – Al. Armii Krajowej – …; linie 132 i 134 kierunek Metro Marymont: skrócone do Metro Bródno; linia 156: po stronie zachodniej: Metro Młociny – Metro Marymont, po stronie wschodniej: Metro Bródno – Dw. Wschodni (Kijowska); linia 186: … – Broniewskiego – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Most Grota – …; linia 326 kierunek Metro Marymont: skrócona do Żerań FSO; linia 414: … – Broniewskiego – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Most Grota – …; linia 518: … – Mickiewicza – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Most Grota – …; linie 705 i 735 kierunek Metro Marymont: skrócone do Żerań FSO - podano.

WTP dodał, że "w przypadku napotkania na brak przejazdu autobusy są kierowane na objazdy najbliższymi przejezdnymi ulicami".

Wcześniej KSP wystosowała apel do kierowców, żeby "pozostawili swoje samochody" i skorzystali tego dnia z komunikacji miejskiej. "Policjanci cały czas pomagają wszystkim tym, którzy ucierpieli na skutek ulewy i potrzebują natychmiastowej pomocy. Policjanci informują także mieszkańców budynków, w których zalane zostały podziemne garaże, aby w miarę możliwości wyprowadzili z nich swoje samochody, ponieważ poziom wody może się wciąż podnosić" – podkreśliła.