Poważny wypadek pod Wyszkowem. Kierowca wjechał prosto w drzewo

Od trzech lat nikt nie odpowiedział za śmierć 1,5-rocznego Milanka. Przygniotła go płyta nagrobna

To wyjątkowa lokalizacja

Grzesznicy czekają na przebaczenie. Rusza Noc Konfesjonałów 2025. Gdzie i kiedy wyspowiadać się do późna?

CO DALEJ?

Dramatyczny wypadek w Anastazewie

We wtorek, 15 kwietnia, po godzinie 17 doszło do kolejnego dramatu na drodze. Strażacy na miejscu wypadku zastali przerażający widok. Samochód osobowy owinął się wokół drzewa, a kierowca był uwięziony wewnątrz zmiażdżonego pojazdu.

Strażacy natychmiast przystąpili do działania. Ich priorytetem było jak najszybsze wydobycie poszkodowanego z wraku. „Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do poszkodowanego kierowcy przy pomocy narzędzi hydraulicznych i ewakuowaniu go na zewnątrz” – relacjonują służby.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

19-letni kierowca audi wypadł z jezdni i huknął w drzewo. Policja pokazała nagranie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kierowca w szpitalu

Po wydobyciu z wraku, kierowca został natychmiast przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Jego stan był ciężki i wymagał pilnej interwencji lekarskiej. „Został on przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego i przetransportowany do szpitala” – potwierdzają strażacy.

Okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane przez policję. Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Chwila nieuwagi może prowadzić do tragedii.