Powstaje nowy most w Warszawie. Otwarcie już wkrótce!

Nowy most na Białołęce coraz bliżej

- Zakończyło się betonowanie podpór i skrzydeł obiektu, zamontowano stalowe belki konstrukcyjne. Rozpoczął się kolejny etap budowy nowej przeprawy nad Kanałem Żerańskim – relacjonuje Wioleta Rosłoniec, rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Na początku roku wykonawca inwestycji (firma Domost) zamontował dziesięć stalowych belek tzw. ustroju nośnego mostu. Każda z nich ma długość 41,7 metra i waży około 26 ton. Belki stanowią kluczowy element konstrukcyjny nowej przeprawy. Na podporach obiektu zamontowano również „łożyska garnkowe”, które umożliwiają bezpieczne przenoszenie obciążeń oraz niewielkie przemieszczenia konstrukcji mostu. Wykonane zostały także ściany oporowe. Kontrakt za 25 mln zł obejmuje też m.in. przebudowę sieci gazowej, wodociągowej, energetycznej i oświetlenia ulicznego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

- Do nawierzchni, zamiast tradycyjnego deskowania, zastosowano prefabrykowane płyty betonowe o powierzchni 438 m kw., które mają zintegrowane zbrojenie. Na moście ułożono 120 takich płyt o łącznej wadze ok. 105 ton – przekazuje SZRM.

Termin „płyty prefabrykowane” znamy z remontu Placu Zawiszy. Kojarzy się dobrze, ponieważ oznacza przyspieszenie prac (płyty nie muszą wiązać betonu na miejscu, tylko są przywożone już gotowe elementy do ułożenia), a także ogranicza ilość odpadów na placu budowy (eliminuje konieczność wykonania i demontowania deskowania).

Kiedy otwarcie nowej przeprawy?

– Otwarcie mostu na Białołęce planujemy w połowie roku – deklaruje szefowa SZRM Ewelina Degowska. Choć zgodnie z harmonogramem budowa powinna się skończyć w maju, mroźna zima opóźniła inwestycję o kilka tygodni. SZRM nie przewiduje z tego powodu zwiększenia kosztów i aneksowania kontraktu.

Drogowcy podkreślają, że przejazd ul. Płochocińską był możliwy przez cały czas trwania budowy. Ale na początku kwietnia rozpocznie się łączenie nowej przeprawy z drogą. – To może się wiązać z utrudnieniami i czasowym zamknięciem dla ruchu. Zobaczymy, jak to wykonawca rozplanuje - mówi nam Wioleta Rosłoniec.

Most w ciągu ul. Płochocińskiej przejmie ruch w obydwu kierunkach i umożliwi wyłączenie obecnej przeprawy, która jest w złym stanie technicznym. Teoretycznie kilka lat temu mówiło się o remoncie tego „starego” mostu, ale w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta nie ma na ten cel ani grosza. W praktyce więc ruch samochodowy i komunikacja miejska zostaną przeniesione w czerwcu na nowy most, a ze starego korzystać będą piesi.

Rośnie nowy most w Warszawie. Zobacz galerię zdjęć:

