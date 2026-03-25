Nowa obwodnica na horyzoncie. GDDKiA wybrała wykonawcę

Obwodnica Zwolenia: Mostostal Warszawa wybuduje 10-kilometrową trasę

Firma Mostostal Warszawa przedstawiła najkorzystniejszą propozycję w przetargu dotyczącym zaprojektowania oraz budowy dziesięciokilometrowej obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79. Wartość złożonej przez przedsiębiorstwo oferty wynosi prawie 190 milionów złotych.

- Jeżeli od wyboru nie wpłynie odwołanie, dokumentacja przetargowa zostanie przekazana do standardowej kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą - przekazała Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDDKiA.

Drogowcy zakładają, że oficjalne sygnowanie dokumentów nastąpi w drugim kwartale 2026 roku. Zwycięskie przedsiębiorstwo otrzyma trzy miesiące na remont obecnego odcinka DK79 w granicach Zwolenia i 39 miesięcy na budowę samej obwodnicy. Zanim ruszą roboty w terenie, wykonawca musi sporządzić niezbędne projekty budowlane i wykonawcze oraz zdobyć wszelkie pozwolenia administracyjne. Całość inwestycji ma zostać sfinalizowana w 2030 roku.

Droga krajowa nr 79 zyska przebieg omijający Zwoleń

Nowo projektowana trasa ominie miasto od strony wschodniej, tworząc zupełnie nowy przebieg drogi krajowej nr 79.

- Będzie posiadała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Dostępność do obwodnicy będzie możliwa poprzez węzeł z projektowaną obecnie drogą ekspresową S12 oraz cztery skrzyżowania: dwa z istniejącym przebiegiem DK79, jedno z istniejącym przebiegiem DK12 oraz jedno z drogą powiatową relacji Zwoleń - Janowice - opisała Tarnowska.

Podstawowym założeniem całego projektu jest wyprowadzenie uciążliwego ruchu tranzytowego z centrum miejscowości, co znacząco odciąży lokalny układ komunikacyjny i odczuwalnie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Przedstawicielka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaznaczyła dodatkowo, że nowa obwodnica będzie stanowić naturalne uzupełnienie infrastruktury i pomoże w rozprowadzaniu ruchu z planowanej drogi ekspresowej S12 na odcinku łączącym Radom z Puławami.

