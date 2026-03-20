Jest tysiąc razy mniejszy od polskiej stolicy. Obywatelstwo otrzymują tam tylko nieliczni

Kraj mniejszy od wielu europejskich miast

Niezwykle trudno wyobrazić sobie niezależny obszar ustępujący wielkością standardowym metropoliom. To unikalne miejsce zajmuje zaledwie 44 hektary i stanowi dom dla zaledwie kilkuset osób. Chodzi oczywiście o Watykan, czyli absolutnego rekordzistę pod względem minimalnych rozmiarów, który nieustannie przyciąga tłumy podróżników, wiernych oraz naukowców.

Najmniejsze państwo świata: powierzchnia Watykanu a Warszawa

Państwo Miasto Watykan stanowi klasyczną enklawę, zlokalizowaną w centralnej części Rzymu. Terytorium tego mikrokraju wynosi w przybliżeniu zaledwie 0,44 kilometra kwadratowego. Dla uzyskania lepszej perspektywy warto przypomnieć, że Warszawa rozciąga się na ponad 500 kilometrach kwadratowych. Wynika z tego bezpośrednio, że polska stolica przewyższa wielkością siedzibę papieża o ponad tysiąc razy.

Jeszcze większe zdumienie budzą statystyki demograficzne. Na co dzień Watykan zamieszkuje populacja oscylująca wokół zaledwie 800 osób, przy czym wartość ta ulega regularnym wahaniom ze względu na aktualnie sprawowane stanowiska państwowe. Taka liczba obywateli odpowiada populacji zaledwie jednego, bardzo kameralnego polskiego osiedla mieszkaniowego.

Kto na co dzień mieszka w Watykanie?

Siedziba papieża całkowicie odbiega od standardowych definicji współczesnego państwa, ponieważ brakuje tu stałej populacji. Watykańskie obywatelstwo trafia w ręce wyłącznie tych osób, które realizują konkretne zadania w obrębie enklawy. Do wąskiego grona pełnoprawnych obywateli zaliczają się:

urzędujący aktualnie papież,

najwyżsi dostojnicy kościelni, w tym kardynałowie i wybrani duchowni,

żołnierze pełniący czynną służbę w Gwardii Szwajcarskiej,

cywilni urzędnicy zatrudnieni w strukturach watykańskiej administracji.

Watykan to państwo stworzone specjalnie dla kościoła

Miniaturowy kraj oficjalnie uformował się w 1929 roku jako bezpośredni rezultat paktów laterańskich, zawartych pomiędzy władzami Włoch a Stolicą Apostolską. Od samego początku funkcjonowania Watykan charakteryzuje się ustrojem ściśle podporządkowanym celom religijnym. Kluczowym powodem istnienia tego bytu politycznego pozostaje zapewnienie całkowitej autonomii papieżowi i strukturom kościoła katolickiego. Wartym odnotowania faktem jest również to, że najwyższy zwierzchnik kościoła dzierży tu pełnię władzy, co czyni z tego państwa rzadko dziś spotykaną monarchię absolutną.