Autor: Tomasz Stabiński

Niezwykły pomysł

Powstańcy warszawscy przeczytają dzieciom bajki ze swojego dzieciństwa. Każdy będzie mógł ich posłuchać!

Z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego powstańcy zostali zaproszeni do wyjątkowej akcji. Tym razem zwrócą się do najmłodszych i podzielą się z nimi bajkami ze swojego dzieciństwa. Opowieści dla najmłodszych nagrali ze znanymi aktorami. To wspólna akcja Fundacji Pokolenia Kolumbów (BohaterON), Fundacji Ukochani Magdaleny Różczki oraz Empiku.