Powstańcza obrona Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej

Spacerując tętniącą życiem ulicą Świętokrzyską, trudno wyobrazić sobie dramat z 1 sierpnia 1944 roku,kiedy to o godzinie 17:00 rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, dramatyczna próba wyzwolenia stolicy mimo ogromnej przewagi wroga. Młodzi warszawiacy, często uzbrojeni tylko w butelki z benzyną, ruszyli do walki o wolność. Jednym z pierwszych działań było wznoszenie barykad tworzonych z mebli, płyt chodnikowych, tramwajowych szyn i worków z piaskiem. Miały one zatrzymać niemieckie natarcia i chronić ludność cywilną. Na jednej z fotografii wykonanej przez ppor. Eugeniusza Lokajskiego „Broka” widać barykadę na Świętokrzyskiej tuż przed skrzyżowaniem z Marszałkowską. Zdjęcie, zrobione od strony ul. Szkolnej, ukazuje nie tylko prowizoryczne umocnienia, lecz także fragment kamienicy Świętokrzyska 44 / Marszałkowska 136 dziś już nieistniejącej. Kamienica ta miała bogatą historię. Wzniesiona jako trzypiętrowa, została w latach 20. nadbudowana o dwa piętra. W kolejnej dekadzie przeszła modernizację usunięto dekoracyjne detale, zlikwidowano balkony, powiększono okna, a na narożniku zawisł neon Towarzystwa Ubezpieczeń „Europa”. Nowoczesna w wyglądzie, w sierpniu 1944 roku zmieniła się w gruzowisko, po niemieckim bombardowaniu. Po wojnie na jej miejscu powstały pawilony Domów Towarowych Centrum, znane jako „pawilon Sawa”. Dziś tę część Śródmieścia wypełniają biurowce, pasaże handlowe, metro i park Świętokrzyski. Przechadzając się dziś pełną ruchu i gwaru ulicą Świętokrzyską, trudno uwierzyć, że kiedyś rozgrywały się tu sceny pełne bólu i heroizmu. Dlatego warto odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego, by zobaczyć fotografie Lokajskiego i zrozumieć, jaką cenę zapłacono za wolność.